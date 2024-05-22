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ملك الأردن وسلطان عمان يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار بغزة

11:33 م الأربعاء 22 مايو 2024

ملك الأردن عبدالله الثاني

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عمان - (د ب أ)

عقد ملك الأردن عبدالله الثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق جلسة مباحثات فى عمان اليوم الأربعاء تناولت العلاقات الأخوية والمستجدات بالمنطقة، وأكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزعيمين شددا خلال مباحثاتهما على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما الاستثمارية والاقتصادية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة.

وأكدا ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى جميع أنحاء القطاع دون اعتراض أو تأخير.

ومن جانبه، أكد العاهل الأردني مجددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ونبه إلى خطورة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتبعاتها على توسيع الصراع في المنطقة بأكملها.

وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ودعم الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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