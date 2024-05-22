المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: نتوقع انضمام اليابان وكوريا الجنوبية للدول المعترفة بفلسطين

وكالات

أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن الاعترافات الأحادية بدولة تضغط على مجلس الأمن الدولي

وقال منصور في تصريحات لقناة "العربية"، إن سلوفينيا ستكون الدولة القادمة في موجة الاعترافات بدولة فلسطين، لافتا إلى أنه يتوقع أن تنضم اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول المعترفة بدولة فلسطين.

وأوضح منصور أن عزلة إسرائيل تزداد على المستوى الدولي، مضيفا "نتوقع مفاجآت خلال الصيف من دول مثل فرنسا في موضوع الاعتراف بفلسطين".

وكشفت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن عزمها الاعتراف الرسمي بفلسطين، حيث أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي في وقت سابق اليوم اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة.

بينما قالت إسبانيا والنرويج إن الإعلان الرسمي سيأتي خلال الأيام القادمة، مطالبين باقي الدول باتخاذ خطوة مماثلة.