إعلان

BBC

البث الإسرائيلية: وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحًا جديدًا لإطلاق سراح الأسرى

09:43 م الأربعاء 22 مايو 2024

البث الإسرائيلية وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحًا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الأسرى بغزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

وأوضحت أن الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت طالبا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.

وأمس الثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يجتمع لمناقشة منحى جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وأفشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهود الوسطاء خلال جولات المفاوضات، على مدار الأشهر الماضية، الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

الأسرى بغزة ملف الأسرى جيش الاحتلال حماس بيني جانتس نتنياهو وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: مقتل 3 جنود ليرتفع الإجمالي في معارك غزة إلى 281

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع