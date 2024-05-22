سوليفان: قلقون بشأن الأصوات التي كانت داعمة لإسرائيل لكنها قد تغيرت حاليا

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن "العمليات الإسرائيلية حاليا في رفح ما زالت محدودة وسنرى إذا ما كانت تعهدات إسرائيل ستتحقق على أرض الواقع".

وأكد سوليفان أن "نقدم لإسرائيل كافة أشكال الدعم ونساعدهم على تحقيق أهدافهم بغزة ولا نمنع عنهم أي معلومات"، مضيفا "الرئيس بايدن يؤمن بحل الدولتين وفق آلية تضمن أمن إسرائيل.. ندعم حل الدولتين والرئيس بايدن حريص على أن يتم ذلك من خلال المفاوضات وليس من خلال الاعترافات الأحادية".

وأعرب سوليفان عن قلقه بشأن بعض الأصوات التي كانت داعمة لإسرائيل في السابق لكنها قد تغيرت حاليا، لافتا إلى أن "قلقنا الأساسي بشأن عمليات إسرائيل برفح هو تنفيذ عمليات داخل الأماكن المكتظة بالسكان وهذا لم يحدث حتى الآن".

وفي رده على سؤال بشأن منع إسرائيل مستحقات السلطة الفلسطينية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن هذا أمر خاطئ من الناحية الاستراتيجية، موضحا أن "نعتقد أنه من الخطأ أن تحجب إسرائيل الأموال عن الضفة الغربية".

وكشف سوليفان أن "نتشاور مع المشرعين من الحزبين بشأن المحكمة الجنائية الدولية ولم نتخذ قرارا في هذا الصدد بعد".

وأشار إلى أن "المساعدات تتدفق إلى قطاع غزة لكن بمعدلات أقل من رغباتنا"، مؤكدا أن المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن "لا علاقة لنا بحادث سقوط طائرة الرئيس الإيراني وإن حاولت طهران اتهامنا فسنرد حينها".

وأوضح سوليفان أنه فوجئ بإعلان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنظيم انتخابات عامة في 4 يوليو المقبل و"نحن نقف إلى جانبهم".