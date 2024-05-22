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BBC

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لم نحقق أيًا من أهداف حربنا بغزة

09:27 م الأربعاء 22 مايو 2024

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اليوم الأربعاء إن إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف حربها على قطاع غزة.

وأشار هنجبي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقض على حماس ولم يوفر شروطا لإعادة الأسرى ولم يعد سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان.

وأوضح هنجبي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس سنة واحدة.

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل ولم يضع تاريخا ولا أهدافا استراتيجية.

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