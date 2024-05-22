دول الخليج ورابطة العالم الإسلامي ترحبان باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين

الرياض - (د ب أ)

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي اليوم الأربعاء باعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين.

ووصفت دول مجلس التعاون الخليجي الست اعتراف إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسمياً بدولة فلسطين بأنه يعد خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان باعتراف الدول الثلاث بفلسطين، وقال إن "هذا الاعتراف يعد خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين، ودافعاً قوياً لكافة الدول للقيام بخطوات مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين، مما سيسهم في حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه والعيش بسلام وعدالة واستقلال، بعد سنوات عديدة من الظلم والبطش والانتهاكات الخطيرة، والعيش تحت وطأة قوات الاحتلال الإسرائيلية".

ودعا "المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته للقيام بدورهم في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على الحق الكامل في إقامة دولتهم."

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون "تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعمه للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

بدورها، رحّبَت رابطة العالم الإسلامي بقرار الاعتراف المهمّ والإيجابي الذي اتخذَته الدول الثلاث، وأكّدَ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان "أن القرارَ يُعبِّر بوضوحٍ عن نموذج مهم للتحول في الوعي الدولي حيال الحقّ الأصيل للشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته".

وأشاد "في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل للدول التي اتخذَت هذه الخطوة المهمة والعادلة"، داعيًا "بقيةَ الدول أن تحذوَ حذوها، وقوفًا مع الحقّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني".