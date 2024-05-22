ما الاستفادة التي ستعود على فلسطين بعد اعتراف الـ3 دول أوروبية بها؟

مصراوي- وكالات

في خطوة مصممة بعناية أعقبت أسابيع من المناقشات، قالت الحكومات النرويجية والإسبانية والأيرلندية إنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، الخطوة التي أثارت غضب تل أبيب بل ودفعتها لمهاجمة الدول التي اتخذت تلك الخطوة.

الخطوة التي اتخذتها 3 دول أوروبية، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يكون لها تأثيرًا على القضية الفلسطينية، لذا فاعتبرها الكثيرين أنها ذات أهمية كبرى، وسيكون لها تأثير فيما بعد على القضية الفلسطينية على المجتمع الدولي، وهذا إثبات قوي على رد الفعل الإسرائيلي عليها.

أولى الدول التي قررت الاعتراف بالدولة الفلسطيني اليوم، كانت النرويج والتي لعبت دورًا محوريًا في دبلوماسية الشرق الأوسط على مر السنين، حيث استضافت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في بداية التسعينيات والتي أدت إلى اتفاقيات أوسلو.

رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور. قال: "في خضم الحرب، مع مقتل وإصابة عشرات الآلاف، يجب أن نبقي على قيد الحياة البديل الوحيد الذي يقدم حلاً سياسيًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء: دولتان، تعيشان جنبًا إلى جنب، في سلام وأمن".

بينما اتهم رئيس الوزراء إسبانيا، الدولة الثانية التي قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بارتكاب "مذبحة" في غزة وتعريض حل الدولتين للخطر. قائلا: "علينا أن نستخدم كل الموارد السياسية المتاحة لنا لنقول، بصوت عالٍ وواضح، إننا لن نسمح بتدمير إمكانية حل الدولتين بالقوة لأنه الحل العادل والمستدام الوحيد لهذا الصراع الرهيب".

أما رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، قال إنه يتوقع أن تنضم دول أخرى إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في الاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

النرويج وإسبانيا وأيرلندا قالوا إنهم سيعترفون رسميًا بفلسطين في 28 مايو، وعلى الرغم من أنّ هذا الاعتراف أثار ضجة كبرى بالعالم، إلّا أنه لم يكن الأول من نوعه للدول الأوروبية، فالسويد كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية في أكتوبر 2014. وفي حديثه في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية السويدي: "إنها خطوة مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير ونأمل أن يظهر ذلك الطريق للآخرين ".

في غضون ذلك، اعترفت حوالي 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية منذ عام 1988، وتعترف عشرات الدول بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الزخم نحو الاعتراف، لا سيما بين الدول الأوروبية، سيكون له آثار مهمة.

ولعل الأهم من ذلك هو كيف تشير الاعترافات الجديدة إلى تآكل "ملكية" الولايات المتحدة لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ فترة محادثات السلام في أوسلو والاتفاق.

مع احتضار عملية السلام إلى حد كبير، عمل المسؤولون الفلسطينيون بجد لحشد الدعم في أوروبا لعملية تسارعت في عهد ترامب حيث تم تهميش الفلسطينيين بموجب اتفاقات أبراهام ونقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، مما أثار عدم ثقة عميقة في الولايات المتحدة.، التي يشعر الفلسطينيون أنها لم تكن وسيطًا صادقًا.

لطالما كان يُنظر إلى السويد والنرويج وأيرلندا وإسبانيا على أنها دول "متعاطفة" مع الفلسطينيين. لكن فيما بعد أشارت المملكة المتحدة أيضًا إلى أنها قد تفكر في الاعتراف بفلسطين وسط إحباط أعمق من رفض إسرائيل الطويل - ليس أقلها خلال عهد نتنياهو - التقدم نحو حل الدولتين، حتى مع استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية للاستيطان.

كما يقول هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإنه يفتح أيضًا طريقًا ذا مغزى نحو إقامة دولة. "الاعتراف خطوة ملموسة نحو مسار سياسي قابل للاستمرار يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني.

"هذا شرط مسبق لتأمين المشاركة العربية في دعم وقف إطلاق النار المستدام في غزة. كجزء من خطة "رؤيتها العربية" لتنفيذ حل الدولتين، دعت دول مثل المملكة العربية السعودية إلى الاعتراف الأمريكي والأوروبي بفلسطين.".

قد يكون الزخم نحو الاعتراف سيفًا ذا حدين لسلطة محمود عباس الفلسطينية، والتي تحكم الضفة الغربية المحتل، ومن شبه المؤكد أن أي توقعات بأن الاعترافات الأخيرة ستغير الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي الضفة الغربية، حيث تصاعدت هجمات قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين.

ومع ذلك، فإن الاعتراف يعني ضمناً الحق في تقرير المصير الفلسطيني، والذي يمكن أن يساعد أيضًا في تنشيط المجتمع المدني الفلسطيني الذي تعرض للاختناق خلال السنوات الماضية. ربما يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للفلسطينيين هو شيء أقل واقعية: القبول بأن لديهم حقًا صريحًا وأساسيًا في تقرير المصير لا يتطلب إذن إسرائيل، وهي فكرة دعمت الوساطة الأمريكية منذ أوسلو.

أما الآثار على إسرائيل ستكون قاسية، في السابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك - إن إسرائيل تخاطر بحدوث تسونامي دبلوماسي بسبب سياساتها. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ تسونامي ينهار على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، بعد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضده ووزير دفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يتم التحقيق مع إسرائيل بناءً على طلب جنوب إفريقيا بتهمة الإبادة الجماعية المزعومة في محكمة العدل الدولية أيضًا.

وبدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى في فرض نظام عقوبات ضد المستوطنين العنيفين والجماعات اليمينية المتطرفة التي تدعمهم. الآن قررت ثلاث دول أوروبية مهمة من جانب واحد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

بينما لا يزال هناك انفصال عميق في المجتمع الإسرائيلي حول النفور الدولي من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والطريقة التي تدير بها حملتها في غزة، يدرك الإسرائيليون أيضًا أن بلادهم تُعامل بشكل متزايد على أنها منبوذة وأصبحت معزولة دبلوماسيا أكثر من أي وقت مضى، وقد أدى ذلك جزئيًا إلى تزايد الانقسامات التي ظهرت فجأة داخل حكومة نتنياهو، مما أثار تساؤلات جدية حول المدة التي يمكن لحكومته البقاء فيها.