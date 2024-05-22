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BBC

"صفعة بوجه المروجين".. حماس تعلّق على تقرير بشأن ادّعاءات الجرائم الجنسية

09:07 م الأربعاء 22 مايو 2024

حماس

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وكالات

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن تقرير وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية بشأن مزاعم ارتكاب المقاومة عنفا جنسيا في 7 أكتوبر "صفعة" بوجه المروجين لهذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن روايات الاحتلال الإسرائيلي عن عنف جنسي اتُهمت حماس بارتكابه في 7 أكتوبر تبين أنها ليست صحيحة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن إسرائيلي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي، قوله إن "ليس الأمر أنني اخترعت قصة لكن اتضح أنه مختلف وقمت بتصحيحه"، مضيفا "لم يُنشر أي دليل مقنع لدعم ادعاءات ما حدث في 7 أكتوبر".

وأكدت "أسوشيتد برس" أن ما رواه "حاييم أوتمازجين" بشأن عنف جنسي في هجوم 7 أكتوبر وتردد في أنحاء العالم اتضح أنه لم يحدث، لافتة إلى أن "روايات عن عنف جنسي في 7 أكتوبر مثل ما قاله حاييم أوتمازجين اتضح أنها تم تلفيقها عمدا".

وأشارت الوكالة إلى أن "يوسي لانداو" متطوع إسرائيلي في مستوطنة بئيري روى قصة مفضوحة بشأن ما حدث في 7 أكتوبر.

بينما قال متحدث باسم منظمة "زاكا"، إنهم طلبوا من لانداو التوقف عن سرد القصة المفضوحة ولم يستجب إلا بعد 3 أشهر.

و"زاكا" هي منظمة غير حكومية متخصصة في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وتضم أكثر من 3 آلاف متطوع في جميع أنحاء إسرائيل.

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