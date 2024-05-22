الحكومة الألمانية تؤكد التزامها بدعم محكمة العدل الدولية

برلين - (د ب أ)

في أعقاب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد قادة في إسرائيل وحركة حماس، أكدت الحكومة الألمانية مجددا دعمها للمحكمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في المؤتمر الصحفي الفيدرالي في برلين، اليوم الأربعاء: "نحن داعمون من حيث المبدأ للمحكمة الجنائية الدولية، وسنبقى على هذا النحو أيضا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل أيضًا الالتزام بقرارات المحكمة، قال هيبشترايت: "بالطبع، نعم نحن ملتزمون بالقانون".

وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أول أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن حماس هجوما على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات "تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".

كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار وزعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.

يذكر أنه إذا ما تم قبول هذه الطلبات المقدمة من خان، سيتم إصدار مذكرات اعتقال دولية، ومن ثم ستواجه الحكومة الألمانية سؤالًا حول ما إذا كانت ستعتقل نتنياهو حال زيارته لألمانيا، غير أن مثل هذا السؤال حول هذا السيناريو الافتراضي، لم يتم طرحه على هيبشترايت بهذا الشكل المحدد.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية طرحت في وقت سابق هذا السؤال بشكل صريح على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والتي لم تجب عليه بشكل محدد، لكنها أكدت مثلما فعل هيبشترايت أن الحكومة الاتحادية دائمًا ما دعمت المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "نقدر استقلالية المحاكم، هذا ينطبق على جميع المحاكم الدولية، لا يمكننا أن ننتقي.. اليوم تعجبنا محكمة وغدًا لا".

في الوقت نفسه، أكدت بيربوك أنه نظرا لتزامن الاتهامات "تولد انطباع خاطئ بالمساواة (بين المدعى عليهم)" لافتة إلى أن الحكومة الألمانية "عارضت ذلك على نحو واضح".