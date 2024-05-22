فرنسا تستهدف توصل مجموعة السبع لاتفاق بشأن المقترح الأمريكي الخاص بالأصول الروسية

باريس - (د ب أ)

أعربت الحكومة الفرنسية عن تأييدها لمقترح أمريكي للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، الأمر الذي يزيد من احتمال التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وتضغط الولايات المتحدة على مجموعة السبع للاستفادة من العائدات المستقبلية التي يتم جمعها من نحو 280 مليار دولار من الأموال الخاصة بالبنك المركزي الروسي، التي تم تجميد معظمها في أوروبا، ويمكن أن تسمح هذه الخطة بالإفراج عن حزمة مساعدات تصل إلى 50 مليار دولار لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله للصحفيين قبيل اجتماع وزراء مجموعة السبع في بلدة ستريسا في شمال إيطاليا "نحن منفتحون على فكرة جمع الدخل من هذه الأصول بأفضل طريقة ممكنة وبأكبر قدر ممكن مقدما وفقا للقانون الدولي".

وكانت الحكومات الأوروبية في السابق تلتزم الحذر بشأن كيفية استخدام الأصول، حيث أشارت إلى مخاوف من المخاطر القانونية والاستقرار المالي، وقال لومير إنه حذر السلطات الأمريكية من قبل من أن الاستيلاء على الأصول بشكل مباشر سيتعارض مع القانون الدولي وقواعد النظام المالي العالمي.

وأضاف وزير المالية "لقد قدمت الولايات المتحدة مقترحات تأتي في إطار القانون الدولي وسنعمل على هذه المقترحات بطريقة بناءة ومنفتحة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع الأساسي لدعم أوكرانيا بنهاية اجتماع مجموعة السبع في ستريسا".