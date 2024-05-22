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عبدالمنعم سعيد: توجه أمريكا منذ 30 عاما هو التصرف بما لا يخالف مصالح إسرائيل

08:06 م الأربعاء 22 مايو 2024

عبد المنعم سعيد

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كتبت -داليا الظنيني:

قال عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، إن التوجه الأمريكي منذ 30 عاما، هو التصرف بما لا يخالف مصالح إسرائيل عن طريق تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأربعاء، أن فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتا إلى أن يهود العالم لا يزيدون عن 17 مليونا، مؤكدا على ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني محكم لحل هذه الأزمة.

وتابع: "نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عاما، فهو كان معلنا وليس لم به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعسا في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة، وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط".

عبد المنعم السعيد مصالح إسرائيل قناة القاهرة الإخبارية المخطط الإسرائيلي
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