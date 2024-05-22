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BBC

بريطانيا.. تعطيل عمل البرلمان يوم 24 مايو وحله في 30 مايو قبل انتخابات يوليو

07:53 م الأربعاء 22 مايو 2024

ريشي سوناك

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، تعطيل عمل البرلمان البريطاني يوم 24 مايو وحله في 30 مايو قبل انتخابات 4 يوليو.

وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "نمر بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا "بلدنا حقق الاستقرار الاقتصادي وتمكنا من تجاوز كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة".

وكشف سوناك عن إجراء الانتخابات العامة البريطانية بالبلاد في الرابع من يوليو القادم، موضحا أن الملك تشارلز الثالث وافق على طلبه بحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في 4 يوليو.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه "لا أنا ولا الشعب نعرف ما هي خطط حزب العمال وإذا ما فازوا في الانتخابات فسيكون المستقبل معهم ضبابيا".

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