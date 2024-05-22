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BBC

الدبيبة يؤكد دعم الجهود الأممية لاستقرار ليبيا عبر انتخابات عادلة وتوافقية

07:49 م الأربعاء 22 مايو 2024

عبد الحميد الدبيبة

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طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية قابلة للتنفيذ.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" أن ذلك جاء خلال استقبال الدبيبة اليوم الأربعاء بطرابلس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفان خوري والوفد المرافق لها، حيث ناقشا عددا من الملفات السياسية وذلك في مستهل مباشرة أعمالها.

وأشار الدبيبة، حسب مكتبه الإعلامي، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.

من جانبها، أكدت خوري على استمرار البعثة في عقد لقاءات مع كافة الأطراف الليبية بهدف الاستمرار في خطة الأمم المتحدة للوصول بالبلاد إلى انتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية.

عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الجهود الأممية لاستقرار ليبيا ليبيا
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