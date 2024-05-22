إعلان

BBC

الكويت ترحب بقرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين

06:42 م الأربعاء 22 مايو 2024

وزارة الخارجية الكويتية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الكويت - ( د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن الترحيب بالقرارات الصادرة من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تلك القرارات تعد خطوات إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البيان على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وزارة الخارجية الكويتية الكويت ترحب بقرارات النرويج الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نتنياهو: الدولة الفلسطينية ستحاول تكرار هجوم 7 أكتوبر مرارًا

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع