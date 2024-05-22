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الدوحة.. تنسيق مصري أمريكي قطري مستمر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

06:20 م الأربعاء 22 مايو 2024

ماجد بن محمد الأنصاري

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الدوحة - (د ب أ)

دعا ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة.

وشدد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" نشر اليوم الأربعاء، على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، مؤكدا أن الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ماجد بن محمد الأنصاري وزارة الخارجية القطرية العدوان على غزة قطر قطاع غزة
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