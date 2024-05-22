المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة: الأونروا تحتاج دعمًا سياسيًا إلى جانب الدعم المالي

وكالات

أكد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن الاستغناء عن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأعرب منصور عن ترحيبه بالالتزام المشترك لكل من الأردن والكويت وسلوفينيا بشأن دعم عمل الأونروا، مشيرا إلى أن وكالة الأونروا تحتاج دعما سياسيا إلى جانب الدعم المالي.

وقال منصور إن إعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين أمر إيجابي، موضحا أنه يأمل أن يتبع ذلك خطوات مماثلة من دول أخرى.

وشدد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، على أن إسرائيل فقط هي التي تشعر بالهلع من الخطوات الرامية للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدا أن "سنواصل الضغوط حتى إزالة جميع العوائق التي تمنع حصولنا على حقنا الطبيعي في أن تكون لنا دولة مستقلة".