الأوقاف الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي يَحول دون إتمام موسم الحج لحجاج غزة

وكالات

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع واحتلال معبر رفح يَحولان دون إتمام موسم الحج لحجاج غزة لهذا العام.

وناشدت الأوقاف الفلسطينية بغزة، المعنيين وخاصة بمصر والسعودية الضغط على جميع الأطراف لتمكين أهالي غزة من الحج هذا العام.

وأكدت الأوقاف الفلسطينية بغزة، أن منع الآلاف من مواطني القطاع من أداء فريضة الحج يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني.

ويأتي موسم الحج لهذا العام، تزامنا مع حصار محكم يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، عبر إغلاق كافة المعابر الحدودية للقطاع وكذا فرض قيود على دخول المساعدات.