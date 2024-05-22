إعلام حوثي: 6 غارات أمريكية بريطانية استهدفت مطار الحديدة غربي اليمن

مصراوي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 6 غارات على مطار الحديدة غربي اليمن.

وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع قال، أمس الثلاثاء، إن الجماعة أسقطت مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو 9" في أجواء محافظة البيضاء باليمن.

وأضاف سريع أن "نجحنا حتى الآن في إسقاط 5 مسيرات أمريكية من هذا النوع"، مؤكدا استمرار عمليات جماعة أنصار الله حتى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.