للمرة الثلاثين.. مرشد جبال نيبالي يتسلق جبل إيفرست

كاتماندو - (د ب أ)

تمكن مرشد الجبال النيبالي الشهير كامي ريتا، من جماعة "الشيربا" من تسلق جبل "إيفرست" للمرة الثلاثين وهو رقم قياسي.

وقال مسؤول نيبالي، يقيم حاليا في معسكر قاعدة "إيفرست" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مرشد الجبال البالغ من العمر 54 عامًا وصل إلى قمة أعلى جبل في العالم، الذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس شركته الاستكشافية "سيفن سمت تريكز"، مينجما شيربا إن كامي ريتا، رافق إحدى المجموعات كمرشد جبال.

وكانت آخر مرة، تسلق فيها صاحب الرقم القياسي الجبل، قبل أسبوع بقليل.

ويشار إلى أن خبرة تسلق الجبال والمعرفة المحلية التي يتمتع بها أفراد الشيربا ضرورية من أجل مرور آمن للمئات من المتسلقين الذين يصعدون إيفرست سنويا.

ويذكر أن إدارة السياحة في نيبال أصدرت تصاريح لـ 414 متسلقا هذا الموسم.

وتعد نيبال موطن ثمان من أعلى القمم الـ14 في العالم، حيث يبلغ ارتفاع جميعها أكثر من 8000 متر.