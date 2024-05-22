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BBC

وصول معظم ركاب وطاقم الطائرة التي تعرضت لاضطرابات جوية أمس إلى سنغافورة

02:13 م الأربعاء 22 مايو 2024

رحلة جوية

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بانكوك - (د ب ا)

وصل إلى سنغافورة على متن رحلة خاصة، معظم الركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، تعرضت لاضطرابات جوية قوية، مما أسفر عن وفاة راكب وإصابة العشرات من الركاب.

وقال رئيس الشركة جوه تشون فونج في مقطع فيديو على موقع " فيسبوك" اليوم الأربعاء إن الطائرة بوينج 777-300 أي ار وعلى متنها 211 راكبا و طاقم عمل مؤلف من 18 شخصا كانت في طريقها من لندن إلى سنغافورة عندما اضطرت للهبوط في بانكوك أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الطائرة واجهت اضطرابات حادة على ارتفاع نحو 11 ألفا و280 متر، وهبطت نحو 6000 متر فوق الساحل الغربي لميانمار.

ووصل اليوم الأربعاء 131 راكبا و 12 من أفراد طاقم الطائرة في مطار تشانج في سنغافورة.

ومازال هناك 79 راكبا و عدد من أفراد طاقم الطائرة في بانكوك. وهؤلاء هم المصابون، الذين يتلقون الرعاية الطبية.

رحلة جوية اضطرابات جوية سنغافورة الخطوط الجوية الماليزية
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