الأردن يندد بقرار الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جديدة

(مصراوي)

ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، بقرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في الضفة الغربية، محذرًا من تفاقم الأوضاع جراء الإجراءات التي وصفها بـ "اللاشرعية" في المنطقة.

وقال الصفدي، إن الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل اليوم تدفع باتجاه مزيد من التأزيم، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت على حافة "الانفجار" على حد تعبيره.

وحذر وزير الخارجية الأردني، من قرارات بناء وحدات استيطانية جديدة، قائلًا إن رسالة على استمرار إسرائيل في إجراءاتها الشرعية لقتل فرص السلام.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق اليوم، البدء ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بذلك.