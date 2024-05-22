للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

(مصراوي)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وجاء اقتحام الوزير اليميني المتطرف، وسط حراسة مشددة وبين مجموعة من الأشخاص.

وقال بن جفير، من المكان الأقدس لشعب اسرائيل المكان التابع فقط لدولة اسرائيل، أنا أقول إنه هذا المساء سنحصل على إثبات آخر لمذا يجب أن نقوم بإبادة تامة لحركة حماس".

وأضاف: "الدول التي اعترفت اليوم بدولة فلسطينية أعطت جائزة للقتلة، من أجل إبادة حماس يجب الدخول بقوة أكثر إلى رفح والقيام بعملية اقتلاع جذور".

ورغم أن اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى ليست المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت مرات عدة وهو بمنصبه الحالي، لكنها الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي.

ويأتي اقتحام بن جفير، عقب إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافهم بفلسطين كدولة مستقلة ودعوة باقي الدول للانضمام إليهم.