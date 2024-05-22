إعلان

BBC

للمرة الأولى منذ بداية الحرب.. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

12:48 م الأربعاء 22 مايو 2024

إيتمار بن جفير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وجاء اقتحام الوزير اليميني المتطرف، وسط حراسة مشددة وبين مجموعة من الأشخاص.

وقال بن جفير، من المكان الأقدس لشعب اسرائيل المكان التابع فقط لدولة اسرائيل، أنا أقول إنه هذا المساء سنحصل على إثبات آخر لمذا يجب أن نقوم بإبادة تامة لحركة حماس".

وأضاف: "الدول التي اعترفت اليوم بدولة فلسطينية أعطت جائزة للقتلة، من أجل إبادة حماس يجب الدخول بقوة أكثر إلى رفح والقيام بعملية اقتلاع جذور".

ورغم أن اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى ليست المرة الأولى من نوعها، حيث تكررت مرات عدة وهو بمنصبه الحالي، لكنها الأولى منذ اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي.

ويأتي اقتحام بن جفير، عقب إعلان إيرلندا وإسبانيا والنرويج، اعترافهم بفلسطين كدولة مستقلة ودعوة باقي الدول للانضمام إليهم.

إيتمار بن جفير المسجد الأقصى اقتحام المسجد الأقصى حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسماعيل هنية يحضر جنازة الرئيس الإيراني في طهران

إعلان

إعلان

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.. موعد ظهورها بالاسم ورقم الجلوس في مدارس الجيزة
بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن تأسيسها شركة لتأجير الوحدات السكنية الشاغرة
أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع