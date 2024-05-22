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رئيس وزراء أيرلندا: قرار الاعتراف بدولة فلسطين "تاريخي"

12:17 م الأربعاء 22 مايو 2024

سيمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي

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لندن - (د ب ا)

وصف رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس قرار اعتراف بلاده بفلسطين كدولة، بجانب النرويج وإسبانيا بأنه " تاريخي".

وقال هاريس في دبلن "كل مننا سوف يتخذ الآن أي خطوات وطنية ضرورية لتفعيل هذا القرار"، مضيفًا أنه "واثق" من أن دولا أخرى سوف تنضم لهذه المبادرة.

وأضاف "هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين".

وقال في خطاب للأمة" في 21 يناير 1919، طالبت إيرلندا العالم بالاعتراف بحقوقنا كدولة مستقلة. رسالتنا للدول الحرة في العالم كانت مناشدة للاعتراف الدولي باستقلالنا والتأكيد على هويتنا الوطنية المميزة ونضالنا التاريخي وحقنا في تقرير المصير والعدالة".

وأضاف" اليوم، نستخدم نفس اللهجة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة".

وأشار إلى أن خطوة دبلن من شأنها تعزيز احتمالية إقرار "سلام دائم" في المنطقة.

ومن المقرر أن يدخل قرار كل من الدول الثلاثة حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.

سيمون هاريس الاعتراف بدولة فلسطين رئيس وزراء أيرلندا
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