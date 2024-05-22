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أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يرحب بقرار أيرلندا وإسبانيا والنرويج

12:15 م الأربعاء 22 مايو 2024

صائب عريقات

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علق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، على قرار أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، قائلًا إن "العالم الحر ينتصر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني".

واستدعت الخارجية الإسرائيلية سفيريها بالنرويج وأيرلندا للتشاور على خلفية قرار الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

واستنكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار، قائلًا إن "الإرهاب يؤتي ثماره".

كما أكد أكد كاتس على استمرار الحرب لتحقيق أهدافها المعلنة وتفكيك حركة حماس.

صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية أيرلندا إسبانيا النرويج
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