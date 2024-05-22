إعلان

BBC

شكري يتوجه إلى طهران للمشاركة في مراسم العزاء الرسمي للرئيس الإيراني

11:26 ص الأربعاء 22 مايو 2024

سامح شكرى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتمثيل مصر في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيرانى الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية يوم الأحد الماضي إثر حادث أليم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكرى سوف يعود بمشيئة الله إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مراسم العزاء.

وأكد تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

سامح شكرى إيران وزارة الخارجية طهران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع