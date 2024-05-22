رئيس الوزراء الإسباني: التهديدات الخارجية لم تتراجع ضدنا

(مصراوي)

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة خلال الـ28 من مايو القادم.

وقال سانشيز، إن التهديدات الخارجية لم تتراجع ضد إسبانيا، قائلًا إنه سيتم مواجهتها عبر الآليات الديموقراطية.

واتهم سانشيز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعريض حل الدولتين في منطقة الشرق الأوسط إلى الخطر، من خلال مواصلته في تدمير قطاع غزة.



وأفاد رئيس الوزراء الإسباني، أن "الشعب الإسباني محب للسلام"، مشيرًا إلى ظهور ذلك خلال الاحتجاجات الحاشدة ضد مجازر إسرائيل في غزة.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد إسبانيا باتخاذ خطوة مماثلة في حال قررت الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.



