فيتنام تؤكد تعيين وزير الأمن العام رئيسًا جديدًا للبلاد

هانوي - (د ب أ)

وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية صباح اليوم الأربعاء على تعيين وزير الأمن العام توم لام رئيسا جديدا للبلاد بعد تصويت في مقرها في هانوي.

ويأتي هذا التعيين بعد نحو شهرين من استقالة الرئيس الفيتنامي السابق فو فان ثونج وسط حملة على الفساد. وأصبح لام ثالث رئيس في فيتنام في أقل من 18 شهرا، في بلد يشتهر بسياساته المستقرة.

وينظر إلى لام على أنه متشدد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النشطاء الفيتناميين. وسُجن العديد من المعارضين والمدونين خلال فترة توليه منصب وزير الأمن العام.

وتولى لام حقيبة الأمن العام في عام 2016. وبعد عام واحد من تعيينه، تردد أن الاستخبارات الفيتنامية اختطفت رجل الأعمال الفيتنامي، ترينه شوان ثانه، في ألمانيا وجلبته إلى فيتنام.

وألحق الحادث أضرارا بالغة بالعلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وفيتنام، ودفع الحكومة الألمانية إلى تعليق شراكتها الاستراتيجية مع هانوي.

ويوم الأحد، أعلن متحدث باسم الجمعية الوطنية لوسائل الإعلام أن لام سيستمر أيضا في منصبه وزيرا للأمن العام.

وأثار الإعلان جدلا في فيتنام حيث قال البعض إن الدستور لا يسمح لشخص واحد بالاحتفاظ بمنصب الرئيس وأن يكون وزيرا في نفس الوقت. وأقيل في نهاية المطاف من منصبه قبل انتخابه رئيسا اليوم الأربعاء.