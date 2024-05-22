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الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فسلطين

11:08 ص الأربعاء 22 مايو 2024

فلسطين

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رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بقرار النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وكانت إسبانيا والنرويج قد أعلنوا عزمهم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة كاملة السيادة في الـ28 من مايو الجاري.

كما أعلنت أيرلندا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، مطالبة الدول بحذو حذوها.

وأكدت أيرلندا، أن الاعتراف بفلسطين يعمل على حل السلام في المنطقة.

من جهتها استدعت إسرائيل سفيري النرويج وأيرلندا للتشاور بعد قرار الاعتراف بفلسطين.

فلسطين النرويج أيرلندا إسبانيا
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