رئاسة الاتحاد الأوروبي تسعى لبداية سريعة لمحادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

بروكسل - (د ب أ)

قالت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع وزاري في بروكسل مساء الثلاثاء إن أوكرانيا ومولدوفا يمكن أن تأملا في بداية سريعة لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الرئاسة أنها تعمل على تنظيم أول مؤتمر للوفود المتفاوضة بحلول نهاية يونيو. وستتولى المجر الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من بلجيكا في يوليو.

وذكرت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب: "نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق يمكننا من الانتقال إلى المرحلة التالية". ومن الممكن أن تبدأ المفاوضات في غضون الـ 40 يوما القادمة.

وقبل أن تبدأ محادثات الانضمام، لا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع على ما يسمى بأطر التفاوض.

وكان بدء المفاوضات مع أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، وجارتها الأصغر مولدوفا قد تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.

غير أنه جرى الاتفاق في الوقت نفسه على وجوب الوفاء بجميع متطلبات الإصلاح قبل بدء المفاوضات.

ولم تعلق لحبيب صراحة مساء الثلاثاء على ما إذا كانت لا تزال هناك أوجه قصور، واكتفت بالقول إن أوكرانيا ومولدوفا تواصلان عمليتيهما الإصلاحيتين.

وينظر إلى بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أنه رمز مهم لشعبي أوكرانيا ومولدوفا، على الرغم من أن عملية الانضمام قد تستغرق عقودا في بعض الأحيان.