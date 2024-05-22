إعلان

BBC

النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين

11:01 ص الأربعاء 22 مايو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القدس - (ا ف ب)

أكد رؤساء وزراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا الأربعاء أن بلدانهم ستعترف ببالدولة الفلسطينية بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في النرويج وإسبانيا اعتبارًا من 28 مايو.

فيما استدعت إسرائيل الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك.

وأصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".

هذا المحتوى من

AFP
القدس النرويج إيرلندا إسبانيا فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الإرهاب يؤتي ثماره.. إسرائيل تعلق على اعتراف أيرلندا والنرويج بفلسطين

إعلان

إعلان

أيرلندا تعترف بدولة فلسطين
انخفاض خادع.. الأرصاد تعلن تفاصيل ارتفاع جديد في الحرارة وموعد التراجع