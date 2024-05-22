النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعترف بدولة فلسطين

القدس - (ا ف ب)

أكد رؤساء وزراء إيرلندا والنرويج وإسبانيا الأربعاء أن بلدانهم ستعترف ببالدولة الفلسطينية بالرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في النرويج وإسبانيا اعتبارًا من 28 مايو.

فيما استدعت إسرائيل الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك.

وأصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".