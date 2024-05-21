دبلوماسيون: مواصلة العمل المعتاد مع نتنياهو وجالانت صعبة حال صدور أوامر اعتقال

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن دبلوماسيين من دول مؤيدة لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية سيؤدي لتوتر علاقات بلدانهم مع إسرائيل.

وأكد الدبلوماسيون، أن هناك دول ستجد صعوبة في استمرار العمل المعتاد مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن الاجتماعات مع نتنياهو ستكون مثل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا صدرت أوامر الاعتقال، موضحين أن بلدانهم ستحافظ على علاقاتها دون لقاءات مع من ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن حكومة النرويج ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المملكة بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أصدر مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

لكن نتنياهو قال إنه لا يخشى السفر في أنحاء العالم بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

في حين أعلن البيت الأبيض عن رفضه طلب الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، مضيفا أنه يبحث مع الكونجرس تحديد الخطوات التالية.