"بسبب سحابة".. الرئاسة الإيرانية تكشف ملابسات حادث مروحية "رئيسي"

وكالات

قال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي واجهت "سحابة" خلال تحليقها.

وأشار البيان إلى أن مروحية رئيسي اختفت بعد أن أمر قائدها بزيادة الارتفاع بسبب سحابة.

وأسفر تحطم المروحية يوم الأحد عن مصرع رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان و6 أشخاص آخرين.

وكشف المسؤولون في إيران أن المروحية اضطرت إلى الهبوط الاضطراري، بسبب "سوء الأحوال الجوية والضباب في المنطقة".

وتمتلك إيران أسطولًا من الطائرات القديمة بسبب سنوات من العقوبات المفروضة على البلاد. وفي السنوات الماضية شهدت إيران سلسلة من حوادث سقوط الطائرات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى" بفتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فقد حضرت اللجنة المختصة إلى موقع تحطم المروحية في مقاطعة أذربيجان الشرقية الشمالية.