روسيا.. القبض على جنرال سابق بالجيش على خلفية تهم احتيال

موسكو - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الروسية ألقت القبض على جنرال روسي سابق تم فصله بسبب انتقاده إدارة موسكو للحرب في أوكرانيا، على خلفية تهم بالاحتيال.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن محكمة عسكرية في موسكو أنه صدر قرار بحبس إيفان بوبوف احتياطيا لمدة شهرين.

وبحسب مدونة "دفا ماجورا" الموالية للجيش الروسي، يواجه بوبوف اتهاما باختلاس وبيع مساعدات بقيمة 100 مليون روبل (1.1 مليون دولار) كانت مخصصة لقواته.

ورفض محامي بوبوف الاتهامات، مشيرا إلى أن أصول الضابط تقل كثيرا عن هذا، ويطالب الدفاع بتبرئته.

وخدم الميجور جنرال، 49 عاما، كقائد للجيش الروسي الـ 58، الذي اضطلع بدور رئيسي في احتلال مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، وكان في منطقة زابوريجيا عندما شنت أوكرانيا هجومها المضاد في 2023.

وبعدما منيت قوات بوبوف بخسائر جسيمة، انتقد إدارة الحرب وطالب بتناوب الوحدات القتالية للتعويض عن خسائر جيشه، لكنه لم يشكك في شرعية الغزو الروسي نفسه.