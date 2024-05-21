البث الإسرائيلية: الكابينت يجتمع غدًا لمناقشة منحى جديد لاستئناف مفاوضات صفقة الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يجتمع غدا لمناقشة منحى جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وأفشل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهود الوسطاء خلال جولات المفاوضات، على مدار الأشهر الماضية، الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وتواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مطالبتها بإرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى مصر وقطر من أجل التوصل إلى صفقة تعيد جميع الأسرى.

ونادى عائلات الأسرى المتظاهرين، الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين بالتخلي عن الخلافات واستئناف المفاوضات بمساعدة الوسطاء.

ويتهم عائلات الأسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بعرقلة المفاوضات لمصالحه الشخصية والسياسية.

ورفضت إسرائيل مقترح التهدئة الذي تقدم به الوسطاء والذي لاقى قبول حركة المقاومة الإسلامية حماس، رغم وصف الاحتلال السابق له بـ "السخي".