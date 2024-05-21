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المندوب الأردني بمجلس الأمن: المجتمع الدولي عجز عن حماية المدنيين العزل في غزة

08:30 م الثلاثاء 21 مايو 2024

محمود ضيف الله

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وكالات

قال المندوب الأردني لدى مجلس الأمن الدولي محمود ضيف الله، اليوم الثلاثاء، إن المجتمع الدولي عجز عن فرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين العزل.

وأكد ضيف الله أن القتل الجماعي والتهجير القسري والإبادة وتدمير المرافق الحيوية في غزة ستبقى في الذاكرة البشرية.

وشدد ضيف الله على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل نتائج القتل الجماعي والتهجير القسري والإبادة وتدمير المرافق الحيوية في غزة.

وكان المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا قال، اليوم الثلاثاء، إن الجوع يستخدم كوسيلة حرب في غزة بدعم ورعاية من بعض الوفود الجالسة في هذه القاعة (في إشارة إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية).

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