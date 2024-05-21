بلينكن: أسرع وسيلة لوقف هذه الحرب هي استسلام حماس وإلقاء أسلحتهم

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن لا أحد يدافع عن إسرائيل أكثر من الرئيس جو بايدن.

وأشار بلينكن إلى أن أسرع وسيلة لوقف هذه الحرب هي استسلام حماس والإفراج عن الأسرى وإلقاء أسلحتهم.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهودا مع شركائها في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تعمل على إدماج إسرائيل في محيطها من خلال التطبيع وتمكينها من مواجهة الأخطار المحيطة بها في نفس الوقت.

وأكد بلينكن أنه لا يمكن المضي قدما نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل بشأن التطبيع مع السعودية.

وزعم بلينكن أن إسرائيل قامت بخطوات مهمة لزيادة المساعدات إلى غزة.

ونوّه بلينكن إلى أن ما من شك من أن هناك معاناة كبيرة لسكان غزة بسبب نقص المساعدات، مؤكدا أن واشنطن تعمل على توفيرها منذ أكتوبر الماضي.

وكشف بلينكن أن واشنطن ترى تراجعا في تدفق المساعدات الغذائية عبر معبر رفح بسبب ما حدث هناك وقصف حماس للمنطقة.

وشدد بيلنكن، على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون سعيدة بالعمل مع الكونجرس بشأن "رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية إزاء إسرائيل.

وأوضح بلينكن أن إسرائيل تصرفت بشكل غير متوافق مع القانون الدولي في بعض الحالات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحقق في ذلك.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أبلغنا الإسرائيليين بضرورة إبعاد المدنيين في رفح عن أي خطر قبل أي عملية عسكرية كبيرة هناك".