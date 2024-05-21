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"دخلت دون إذن".. الصحة بغزة: لاحظنا وجود مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في الأسواق

06:36 م الثلاثاء 21 مايو 2024

المساعدات لغزة أرشيفية

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قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثللاثاء، إنها لاحظت وجود مواد غذائية غير صالحة للاستخدام في الأسواق تم السماح بدخولها مؤخرا دون إذن من جهات الاختصاص.

وأكدت الصحة بغزة، أن دخول مواد غذائية غير صالحة للاستخدام إلى القطاع سيؤدي إلى عواقب صحية وخيمة على صحة الفلسطينيين.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، تعليق توزيع المواد الغذائية في رفح جنوبي قطاع غزة؛ بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن.

وأشارت الأونروا إلى أن 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة للوكالة تعمل بغزة لم تتلق أي إمدادات طبية منذ 10 أيام بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

ويشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على شاحنات المساعدات أثناء توجهها إلى قطاع غزة، وقام البعض بمهاجمة سائقي الشاحنات وإصابتهم وإخراج وإتلاف الأغذية الموجودة.

كما قاموا بتمزيق أكياس الإغاثات الإنسانية ورميها بعيدًا.

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد نظام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء هجمات المستوطنين المتكررة على الشاحنات المتجهة إلى غزة.

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