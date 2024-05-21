"عمل جنوني".. لابيد يعلّق على مصادرة الحكومة معدّات وكالة "أسوشيتد برس"

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" عمل جنوني.

و في وقت سابق اليوم، صادرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في مدينة سديروت بذريعة أن شبكة "الجزيرة" كانت تستخدم بثها.

من جانبها، نددت وكالة "أسوشيتد برس"، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف بثها الحي والاستيلاء على معداتها أثناء رصدها الوضع في قطاع غزة.

وصرحت الوكالة، بأن مسؤولين إسرائيليين استولوا على كاميرا ومعدات تابعة جنوبي إسرائيل، بزعم انتهاك الحظر المفروض على شبكة "الجزيرة".

وقالت "أسوشيتد برس" في بيانها، إن وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية.

وطالبت الوكالة، السلطات الإسرائيلية بإعادة معداتها وتمكينها من البث المباشر، حتى تستطيع توفير خدمة صحفية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مضيفة أن شبكة "الجزيرة" من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منها.