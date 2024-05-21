وكالة "أسوشيتد برس" تعلق على مصادرة السلطات الإسرائيلية لمعداتها في سديروت

(مصراوي)

نددت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف بثها الحي والاستيلاء على معداتها أثناء رصدها الوضع في قطاع غزة.

وصرحت الوكالة، أن مسؤولون إسرائيليون استولوا على كاميرا ومعدات تابعة جنوبي إسرائيل، بدواعي انتهاك الحظر المفروض على شبكة "الجزيرة".

وقالت "أسوشيتد برس" في بيانها، إن وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية.



وطالبت الوكالة، السلطات الإسرائيلية بإعادة معداتها وتمكينها من البث المباشر، حتى تستطيع توفير خدمة صحفية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مضيفة أن شبكة "الجزيرة" من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منها.

وصادرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في مدينة سديروت بذريعة أن شبكة "الجزيرة" كانت تستخدم بثها.