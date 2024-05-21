المدعي العام للجنائية الدولية يعلن تلقيه تهديدات بعد مطالبته بإصدار مذكرة الاعتقال

(مصراوي)

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأربعاء، أنه تلقى تهديدات بعد طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

و كشف خان خلال حديثه أن بعض الساسة الذين هددوه للضغط عليه، أخبروه نصًا بأن "المحكمة تم تأسيسها لتقديم العدالة في أفريقيا وضد السفاحين أمثال بوتين".

وأوضح خان أن نظرة المحكمة للقوانين مغايرة تمامًا لنظرة من تحدثوا معه، قائلًا إن المحكمة "ترث تقاليد نورمبرغ وتمثل إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها يجب أن تكون رمزاً للقانون ومقاومة القوى الغاشمة".

وأوضح خان أنهم لن يخضع لتهديدات الجهات المعنية أو أي أنشطة أخرى، مشيراً إلى أنهم يتحملون مسؤولياتهم كمدعين عامين وكقضاة، وأنهم ملتزمون بالعدالة والإخلاص.

وأكد خان، أنه لن يخضع لأنواع التهديدات المختلفة.

وفي سياق آخر، أشار خان إلى أن إسرائيل لا تطبق على الأراضي الفلسطينية نفس القوانين التي تطبقها على نفسها، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة دافع له للاستمرار في مذكرته.

وكان خان قد طالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

كما طالب خان بتوقيف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد دياب إبراهيم المصري والمعروف باسم محمد الضيف، ورئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.ش