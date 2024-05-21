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تجمع الآلاف أمام المبنى الرئيسي للبرلمان في تايوان بسبب مخاوف بشأن الديمقراطية

02:43 م الثلاثاء 21 مايو 2024

تايوان

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تايبيه - (د ب أ)

تجمع آلاف الأشخاص اليوم الثلاثاء، أمام المبنى الرئيسي للبرلمان في تايوان، للإعراب عن مخاوفهم بشأن ما يعتبرونه "هيئة تشريعية فاشلة، وتآكل للديمقراطية" بسبب الأحزاب الصديقة للصين.

وكان "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في تايوان، خسر أغلبيته في البرلمان، في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني/يناير الماضي، وواجه تحديات كبيرة خلال الدورة الحالية، التي بدأت في شباط/فبراير.

واندلعت مشاجرات يوم الجمعة الماضي، بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بشأن العديد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، والتي تشمل توسيع صلاحيات التحقيق التابعة للمجلس التشريعي. واستدعى الامر نقل العديد من نواب البرلمان المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويكمن الخوف في أن يتم توسيع سلطة المجلس التشريعي، بدون إجراء حوار أو اتخاذ الإجراءات المناسبة.

تايوان برلمان تايوان الديمقراطية
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