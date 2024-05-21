بالفيديو| مشيعون يتجمعون حول توابيت ضحايا حادث مروحية الرئيس الإيراني

مصراوي

حضر كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني مراسم تشييع الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز.

وبدأت مراسم تشييع الرئيس الإيراني، على مدى ثلاثة أيام، بموكب في مدينة تبريز.

سيتم بعد ذلك نقل جثمانه إلى قم أولاً، ثم إلى طهران، حيث سيرأس المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي المراسم الرئيسية يوم الأربعاء.

⚫️كبار مسؤولي الحرس الثوري يحضرون مراسم تشييع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز pic.twitter.com/8OuNYglcAv — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 21, 2024

سيتم دفنه في مسقط رأسه مشهد يوم الخميس-الجمعة.

من المتوقع أن يحضر الجنازة سياسيون من بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان، لكن هذا الأمر لم يتأكد رسمياً بعد.

ويقول كبير مراسلي بي بي سي إن الزعماء المحافظين في إيران يريدون أن تظهر الأحداث القوة والوحدة - خاصة بعد أن أثارت الوفاة بعض مشاهد الاحتفال والحزن.

وتجري إيران انتخابات في الثامن والعشرين من يونيو المقبل لاختيار رئيس جديد. وأعلنت الحكومة الحداد لمدة خمسة أيام، وفتح تحقيق في الحادث.