ماذا نعرف عن المدن التي تمر بها مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه؟

بي بي سي

بدأت مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في مدينة تبريز الإيرانية، وسط حضور شعبي.

ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع حتى يوم الخميس-الجمعة، إذ تشهد عدة مدن إيرانية مراسم رسمية وشعبية للتشيع الرئيس ومرافقيه، ابتداءً من تبريز وصولاً إلى مدينة مشهد حيث يوارى الثرى.

فماذا نعرف عن المدن التي تمرّ منها مراسم التشييع؟

تبريز: هي عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، وتعتبر ثالث أكبر المدن الإيرانية بعد كل من طهران ومشهد. تشكل تبريز أحد أقطاب الاقتصاد الإيراني، حيث تذكر وكالة تسنيم الإيرانية عن المدينة بأنها تشتهر بالأعمال التجارية والصناعية وفي قطاع الاتصالات، ومن أبرز صناعاتها الإسمنت والبتروكيماويات وتجميع السيارات.

كذلك تشتهر بتاريخها الإسلامي وما قبل الإسلامي، واتخذت عاصمة لإيران خلال عدة مراحل من التاريخ الإسلامي. وفيها قلعة تبريز، التي تعود للقرن الثامن للهجرة، وتم بناءها على بقايا جدران مسجد قديم.

قُم:هي المحطة الثانية في مراسم تشييع رئيسي، حيث تصل الجثامين بعد ظهر الثلاثاء إلى المدينة التي تلقى فيها رئيسي دراستها الدينية.

تقع قُم جنوبي العاصمة طهران، وتعتبر أحد أبرز مراكز تكوين المراجع الدينية، وهي المدرسة الفيضية التي انطلقت منها أول شرارة للثورة الإسلامية الإيرانية التي انتهت بوصول آية الله الخميني إلى السلطة في 1979.

تحتوي مدينة قُم على مرقد "السيدة المعصومة"، العائد إلى فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم، ويعتبر المرقد أحد الوجهات الدينية التي تحظى باهتمام الزائرين للبلاد، وأقيمت في محيطة مقابر للعديد من الشخصيات المهمة.

العاصمة طهران: من المفترض أن يصل جثمان رئيسي للعاصمة الإيرانية طهران صباح غد الأربعاء، حيث تقام مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي، كما تقام مراسم عصر الأربعاء في المدينة بحضور وفود وضيوف أجانب، على أن تنقل في الساعات الأخيرة من الليل إلى مصلى الخميني بالعاصمة.

تعتبر طهران من أكبر المدن الإيرانية وأكثر مدن المنطقة اكتظاظاً بالسكان، تتركز فيها صناعات البلاد الأساسية بالإضافة إلى الجامعات والمسارح والمتاحف والحدائق، بالإضافة إلى الجوامع والكنائس التاريخية.

محافظة خراسان الجنوبية: يصل جثمان رئيسي صباح الخميس إلى محافظة خرسان الجنوبية، في طريقه إلى مدينة مشهد حيث، يوارى ثرى رئيسي يوم الخميس.

ومحافظة خراسان هي إحدى المحافظات الحدودية للبلاد، وعاصمتها مدينة بيرجند، والتي تتضمن العديد من الحدائق التاريخية، وتعبر حدائقها من المعالم السياحية في البلاد، إلى جانب بعض القلاع والقصور التي تعود إلى تواريخ قديمة.