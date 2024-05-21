ألمانيا تتهم بوتين بممارسة إرهاب يستهدف المدنيين في أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بممارسة إرهاب ضد البنية التحتية والسكان المدنيين في أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء خلال زيارة لإحدى كبرى محطات الطاقة في أوكرانيا: "يُظهر استمرار هذا الإرهاب على البنية التحتية بعد هذا الشتاء أن الرئيس الروسي يريد تدمير البلد، ويريد تدمير حياة المواطنين هنا".

وأطلع وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو الوزيرة الألمانية على نقص إمدادات الطاقة خلال تفقد محطة طاقة دُمرت في هجوم صاروخي روسي.

وقال هالوشينكو إن روسيا أطلقت إجمالا 11 صاروخا أسقط منها الدفاع الجوي الأوكراني 6 فقط، لأنه لم يكن هناك المزيد من الصواريخ المتاحة.

وقالت بيربوك إنه نظرا لعدم وجود ما يكفي من الدفاع الجوي في أوكرانيا، فإنها تناشد "الشركاء الدوليين في جميع أنحاء العالم أننا بحاجة إلى المزيد من الدفاع الجوي ليس لحماية المدن الكبيرة فحسب، بل لحماية البنية التحتية أيضا"، مضيفة أنه حتى في أيام الربيع الدافئة، هناك اضطرار لخفض إمدادات الكهرباء في أوكرانيا لأن محطات الطاقة المركزية التي تعمل بالفحم تعرضت لهجمات مستهدفة.

وعندما سُئلت عما يعنيه لها شخصيا رؤية الدمار، أجابت الوزيرة: "مثل هذه الأماكن مؤلمة، حيث نرى النية الإستراتيجية المستهدفة للجيش الروسي لتدمير البنية التحتية المدنية على وجه التحديد"، مضيفة أن الحياة الطبيعية السلمية للناس العاديين في أوكرانيا "لا يمكن أن تستمر كالمعتاد، حتى لو لم يكن هناك إنذار بغارة جوية، لأن شرايين الحياة مثل إمدادات الطاقة تتعرض لهجمات متعمدة".