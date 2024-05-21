المحكمة الدولية لقانون البحار تعلن اليوم رأيًا قانونيًا بشأن تغير المناخ

هامبورج - (د ب أ)

تعلن المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الثلاثاء رأيا قانونيا بشأن مدى إمكانية إلزام الدول بموجب القانون الدولي باتخاذ إجراءات أقوى في مكافحة تغير المناخ.

وقد طلبت هذا الرأي مجموعة من تسع دول جزرية صغيرة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي. وترى هذه الدول أن وجودها صار مهددا بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر جراء احترار الأرض.

وقال رئيس لجنة تغير المناخ التابعة لمجموعة الدول الجزرية، بايام أخافان، إن الأمر يدور بشكل أساسي حول ما إذا كانت الدول ملزمة بموجب القانون الدولي - مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار - بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لديها أكثر مما ينظمه اتفاق باريس.

وذكر أخافان أنه بالرغم من أن التقرير الذي سيتضمن الرأي القانوني للمحكمة ليس ملزما، "فإنه سيكون له تأثير كبير على كيفية حكم المحاكم بشأن قضايا المناخ في المستقبل".