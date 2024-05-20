"رغم تقديمهم المساعدة".. إيران تنفي دور تركيا وروسيا في العثور على طائرة الرئيس

كتب- محمود عبدالرحمن:

طيلة الساعات الأخيرة، لم تهدأ قوات الإنقاذ الإيرانية في البحث عن حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه بعد تحطم الطائرة التي كان على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية، قبل أن تعلن وكالة أنباء الأناضول التركية العثور على حطام المروحية عبر الإحداثيات التي قدمتها المسيرة التركية "أكينجي".

إعلان تركيا وصفه رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، بير حسين كوليوند، بالشائعة، نافيا أي دور للمساعدة الأجنبية في العثور على مروحية رئيسي، بالرغم من تداول تقارير وتصريحات من الاتحاد الأوروبي وتركيا، بطلب طهران مساعدة خارجية بالبحث عن حطام المروحية، ما يعكس حالة الجدل المحيط بالحادثة والأوضاع السياسية والدبلوماسية المعقدة التي تحيط بها.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، إن أكثر من ألفي شخص من جميع الجهات كانوا متواجدين في موقع الحادث، وتم تنفيذ العملية بالكامل من قبل قوات الإنقاذ الإيرانية.

وأوضح كوليوند أن الموقع الذي تضررت فيه المروحية كان على ارتفاع 2500 متر، مشيرا إلى أن مروحيات الهلال الأحمر كانت أول من حدد مكان الحادث، قائلا: "لم تكن لدينا أي مساعدات خارجية، وإذا قالوا إنه تم تقديم مساعدات خارجية، فهذه شائعة".

من جانبه قال أصغر عباسقلي زاده، قائد فيلق عاشوراء للحرس الثوري بمحافظة أذربيجان الشرقية، إن الطائرات المسيرة الإيرانية نجحت أخيرًا في العثور على المروحية التي تقل رئيس الحكومة إبراهيم رئيسي، في إشارة إلى إرسال طائرة مسيرة من تركيا للبحث عنها.

وأضاف قائد فيلق عاشوراء للحرس الثوري، أن الطائرة التركية المسيرة رصدت نقطة سوداء، لكن عندما وصلت قواتنا إلى هناك، تبين أن ما رصدته الطائرة التركية المسيرة لم يكن مروحية.

في الوقت نفسه كانت، وكالة أنباء "الأناضول"، التي تديرها الدولة، أعلنت أنه تم العثور على حطام المروحية التي كانت تقل رئيسي في الإحداثيات التي أعلنتها طائرة "أكينجي" المسيرة.

وقال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية، فإن طائرة "أكينجي" المسيرة التابعة للقوات البرية التركية، قامت برصد المنطقة التي اختفت فيها المروحية التي كانت تقل رئيسي.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت مساء الأحد، أنه تم تخصيص طائرة مسيرة من طراز "أكينجي" وطائرة هليكوبتر من طراز "كوغار" ذات قدرة على الرؤية الليلية للمساعدة في البحث عن مروحية "رئيسي" في أذربيجان الشرقية، وتم تنفيذ هذا الإجراء بناءً على طلب طهران، بينما أعلنت منظمة الإنقاذ التركية أن إيران طلبت مروحية بحث وإنقاذ للرؤية الليلية من تركيا عبر وزارة الخارجية.

وأضافت هذه المنظمة، أنه تم إرسال 32 من قوات الإنقاذ و6 مركبات إلى موقع الحادث من محافظتي فان وأرضروم التركيتين، وهو ما أكده بث وكالة أنباء "الأناضول" التركية صورا حية لعملية الطائرة المسيرة التركية للبحث عن المروحية التي تقل رئيسي.

لم تكن تركيا وحدها التي أعلنت قيامها بالبحث عن حطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بل كتبت وسائل إعلام إيرانية أن مساعد الرئيس الروسي الخاص، قال في محادثة مع محمد مخبر، المساعد الأول لرئيسي، إنه سيتم إرسال طائرتين متطورتين مع مروحيات خاصة إلى تبريز مع 50 من رجال الإنقاذ الجبليين المحترفين.

ولم يتم قرار روسيا بإرسال فرق إنقاذ من نفسها، بل جاء وفقا لطلب من السلطات الإيرانية أو موافقة منها، فيما طلبت طهران المساعدة من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت مفوضة إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، جانيتس لينارسيتش، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قام بتفعيل نظام رسم الخرائط التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ لتحديد موقع المروحية التي تقل إبراهيم رئيسي بناء على طلب طهران.