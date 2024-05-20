"إنه من عبادنا المؤمنين".. حساب الرئيس الإيراني الراحل ينعيه



مصراوي

نعى الحساب الرسمي لـ "سید ابراهیم رئیسی"، الرئيس الإيراني الراحل، الذي لقي حتفه في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ونشر الحساب الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا: قائلا "سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين".

كانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أفادت أنه من المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وقالت وكالة الأنباء، إن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

ولم يُعلن بعد عن موعد جنازات السياسيين الراحلين. وسوف يتم دفن رئيسي في مسقط رأسه مشهد.