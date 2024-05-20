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BBC

أول تعليق من حماس على طلب إصدار مذكرة اعتقال 3 من قادتها

04:04 م الإثنين 20 مايو 2024

حركة حماس

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قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري لوكالة رويترز، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف القيادي بحركة المقاومة، أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".

وتسعى المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعيم حركة المقاومة الإسلامية"حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة، حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في تصريحات لـ CNN .

وقال خان، إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، وبحق قياديين آخرين في "حماس" هما محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم "كتائب القسام" المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

حركة حماس مذكرة اعتقال سامي أبو زهري
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