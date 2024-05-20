إيران: مخبر يعقد اجتماعا استثنائيا مع رؤساء السلطات

طهران - (د ب أ)

جرى خلال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء السلطات الايرانية، والذي استضافه محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، التأكيد على الاستمرار في التعاون فيما بينها وتقديم الخدمات للشعب.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الاجتماع عُقد صباح اليوم الاثنين، باستضافة الدكتور مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، عقب إعلان وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

وعزى رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، قائد الثورة والشعب الإيراني والنائب الأول للرئيس وأعضاء الحكومة، وأكدا على التعاون التام مع الدكتور مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية.

وقال مخبر خلال اللقاء: "سنسير على درب خادم الرضا وصديق الشعب الإيراني آية الله رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل".