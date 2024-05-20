أردوغان يعزي الشعب الإيراني بوفاة رئيسي وعبد اللهيان

أنقرة - (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن خالص تعازيه إلى الشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي جراء حادث تحطم مروحية أمس الأحد، شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله في رسالة تعزية نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وجاء فيها: "أرجو من الله عز وجل أن يتغمد برحمته نظيري العزيز أخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي".

كما قدم الرئيس التركي التعازي بوفاة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق، جراء حادث تحطم المروحية.

وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني الصديق والشقيق وإلى حكومته وفي مقدمتهم مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي ولأسرة السيد رئيسي وباقي أسر المتوفين".

وأثنى الرئيس التركي على الجهود الحثيثة التي قدمها نظيره الراحل من أجل سلام واستقرار الشعب الإيراني والمنطقة.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جارتها إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلت مرات كثيرة في الماضي.

ولقي الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية. وكان الوفد المرافق لرئيسي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح اليوم الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.

وتم تعيين النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، لشغل منصب رئيس الدولة لمدة 50 يوما حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.